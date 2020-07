Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Federico non potrà più camminare (Di sabato 11 luglio 2020) Le anticipazioni della terza settimana di luglio raccontano che la famiglia Cattaneo dovrà stringersi intorno a Federico che rischia di restare paralizzato. Ludovica continua a essere gelosa di Riccardo e Angela. Ci sono novità sulla scomparsa di Guseppe Amato… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.40. La serie, ispirata a un romanzo diArticolo completo: Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Federico non potrà più camminare dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò… - maximilienkenji : RT @GuggenheimPGC: MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò mai p… - giannileft : @fattoquotidiano Ma che simpatici i Dutch,prima dicono 'niente soldi all'Italia' e poi fanno da paradiso fiscale ai… - nanny_jam : @svnflowerst il castello errante di Howl, il giorno prima della felicità, la ragazza di bube, il paradiso delle sig… - RossellaSobrero : RT @GuggenheimPGC: MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò mai p… -