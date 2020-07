Il fondatore di SpaceX Elon Musk scala la classifica dei più ricchi del Mondo (Di sabato 11 luglio 2020) L’imprenditore visionario Elon Musk, fondatore della casa automobilistica Tesla e di SpaceX, ha superato il quasi 90enne Warren Buffett nella classifica dei più ricchi del Mondo, “Bloomberg Billionaires“. La fortuna dell’inventore sudafricano lo porta al settimo posto dei più ricchi del pianeta, davanti agli altri big del settore come Larry Ellison (cofondatore di Oracle) e Sergey Brin (Google). Musk detiene circa un quinto delle azioni in circolazione di Tesla e la sua fortuna complessiva è valutata 70,5 miliardi di dollari (circa 62 miliardi di euro). L’89enne Buffett, investitore e filantropo,12 anni fa guidava la classifica di Forbes dei ... Leggi su meteoweb.eu

Andrea80821276 : RT @Agenzia_Italia: #KanyeWest ha annunciato la sua candidatura a presidente degli Usa. Ha già incassato il 'pieno sostegno' del fondatore… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #KanyeWest ha annunciato la sua candidatura a presidente degli Usa. Ha già incassato il 'pieno sostegno' del fondatore… - Kottomano : RT @riktroiani: Il noto rapper #KanyeWest, negli ultimi anni difensore delle politiche di #Trump, annuncia: 'Sono in corsa per la presidenz… - riktroiani : Il noto rapper #KanyeWest, negli ultimi anni difensore delle politiche di #Trump, annuncia: 'Sono in corsa per la p… - MichelaRoi : RT @Agenzia_Italia: #KanyeWest ha annunciato la sua candidatura a presidente degli Usa. Ha già incassato il 'pieno sostegno' del fondatore… -