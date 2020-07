Hamilton ‘Rain Man’, pole position sotto la pioggia della Stiria! E la Ferrari annega… [TEMPI] (Di sabato 11 luglio 2020) Qualifica bagnata qualifica fortunata? Per ora ci accontentiamo che la seconda qualifica dell’anno si sia potuta disputare. Le premesse non erano delle migliori: i nubifragi abbattutisi nelle ultime ore sul circuito hanno impedito lo svolgimento delle FP3 e hanno messo in dubbio le qualifiche: le FP2 sembravano poter assegnare i posti in griglia per il Gp della Stiria di domenica. Alle 15:46 il tempo è stato clemente, permettendo di scendere in pista, seppur con la pioggia che tornava a fare capolino di tanto in tanto. Foto Getty / Mark Thompsonsotto la pioggia il fenomeno è sempre lui, Lewis Hamilton che domina le tre sessioni e chiude in pole position con il tempo di 1:19.273. Il pilota britannico era apparso in difficoltà nella ... Leggi su sportfair

