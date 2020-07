“Greco non era mafioso”, la sentenza dopo il suicidio dell’imprenditore (Di sabato 11 luglio 2020) L’imprenditore galese Rocco Greco, per tutti Riccardo, non saprà mai che la sua società è stata riscattata e che alla fine aveva ragione lui “Non c’entrava niente con la mafia”. L’imprenditore era il leader dei commercianti antiracket e si ammazzò il 27 febbraio del 2019 dopo aver ricevuto l’interdittiva. «Non c’entra con la mafia», ha … L'articolo “Greco non era mafioso”, la sentenza dopo il suicidio dell’imprenditore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

