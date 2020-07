Formula 1, Wolff: “Non sono sicuro si possano fare le qualifiche” (Di sabato 11 luglio 2020) “Adesso è impossibile girare in pista: non sono sicuro che la qualifica si possa fare, ma in caso c’è anche domani mattina”. Lo ha dichiarato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, pochi minuti dopo la notizia della cancellazione della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria per via della grande pioggia che si sta abbattendo sul circuito di Spielberg. “Dobbiamo aspettare perché magari è possibile che alle 15 ci sia una finestra per poter girare – ha proseguito Wolff ai microfoni di Sky Sport – anche se le previsioni non sono molto belle“. Per quel che riguarda l’attuale momento dei due piloti Mercedes, il team principal della Mercedes aggiunge: “Bottas va meglio, a Lewis ... Leggi su sportface

