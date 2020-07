Fammi un fischio (Di sabato 11 luglio 2020) “Famme la tromba e famme er fischio”. Lo dice lo stesso Ennio Morricone a Peppuccio Tornatore, che al Maestro la storia del fischio non lo convinceva più di tanto. “Non ho amato mai la musica di Per un pugno di dollari. Malgrado il successo, io non l’ho mai amata. E ho sempre spinto Sergio a dimenticarla per i film successivi.”. Ma Sergio Leone, figuriamoci, “insisteva”, “quando una soluzione gli piaceva, voleva metterla in tutti i film”, e “infatti il fischio me l’ha fatto rifare”.I grandi sono così, definiscono un genere ma odiano esserne definiti. C’è Gianni Clerici che sull’essere solo ‘quello del tennis’ ci ha lottato tutta la vita, poi c’ha fatto pace e ci ha titolato l’autobiografia, e c’è ... Leggi su huffingtonpost

Abbiamo perso un grandissimo artista, un grande musicista, forse l'italiano più popolare nel mondo. Di certo con Fellini quello che nel mondo del cinema tutti conoscono e apprezzano. Perché a dire il ...

