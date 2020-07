Elicottero nel Tevere, recuperati due cadaveri (Di sabato 11 luglio 2020) Roma – Sono stati recuperati alle 12.30 circa, i corpi di due persone all’interno dell’Elicottero precipitato e poi affondato nelle acque del Tevere, ieri nella zona di Nazzano Romano. I sommozzatori dei Vigili del fuoco sono intervenuti a una profondita’ di circa 6 metri e hanno rinvenuto i corpi del pilota e dell’uomo che era con lui, ancora sui sedili del velivolo. L’incidente e’ avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando, secondo il racconto di alcuni testimoni, l’Elicottero ha urtato dei cavi elettrici ed e poi finito nel fiume inabissandosi rapidamente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Leggi su romadailynews

Sarebbe stato individuato con l'ecoscandaglio sul fondale del fiume l'elicottero visto cadere nel Tevere a Nazzano, vicino Roma. Dalle prime ricostruzio ...