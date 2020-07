Coronavirus, calano morti e contagi (Di sabato 11 luglio 2020) calano i contagi, dopo tre giorni di aumento. Oggi 188 nuovi casi, contro i 276 di ieri. A pesare, come sempre, il dato lombardo che oggi segna +67 contro +135 di ieri, ma con 4mila tamponi in meno. Seconda quanto a numero di nuovi positivi nelle ultime 24 ore l’Emilia Romagna, con 47 casi, seguita dal Lazio con 19 e dal Veneto con 10. Tutte le altre regioni registrano meno di 10 casi. Il numero totale di italiani colpiti da Covid-19 sale a 242.827. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.In calo anche il numero dei decessi, 7 oggi (ieri 12), per un totale di 34.945. Si registrano vittime nelle 24 ore in sole 4 regioni: Lombardia (4), Piemonte (1), Toscana (1) e Liguria (1).I guariti giornalieri sono 306 (ieri 295), che portano il totale a 194.579. Per effetto di questi dati calano gli ... Leggi su huffingtonpost

