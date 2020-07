Camilla, il problema di salute non le permette più di… (Di sabato 11 luglio 2020) La moglie di Carlo, Camilla, ha dichiarato di doversi fermare da alcune attività per un problema di salute. La notizia, che la duchessa di Cornovaglia ha dato di persona, ha lasciato gli inglesi a bocca aperta. Dopo la malattia del principe Carlo, che ha contratto il coronavirus, infatti, la monarchia è concentrata a mantenere al sicuro tutti i membri della Famiglia Reale. Paura per Camilla: ha dovuto smettere di… Camilla Parker Bowles è una donna di 72 anni, che nonostante l’età si mostra molto attiva e presente nella vita pubblica. In una recente intervista radiofonica, però, la moglie di Carlo ha confessato di aver avuto un problema di salute. Nonostante la preoccupazione ... Leggi su velvetgossip

xo_camilla_ox : l'avrò visto quaranta volte tra ieri e oggi no non ho un problema - McLovin12631212 : @xo_camilla_ox ahaha beh dove sta il problema? ?? - camilla_staff : RT @omykamal: La vita di questi ragazzi è valsa 15 euro per una dose di metadone. Esiste un problema e si chiama droga, un male che arricch… - camilla_staff : resta il problema di come misurare e se sia possibile, prima di ogni errore, le proprie azioni - camilla_staff : il problema: individuare e distinguere:esercizio continuo -

Ultime Notizie dalla rete : Camilla problema Balbuzie nei bambini: la storia di Camilla Udine Today Camilla, il problema di salute non le permette più di…

La moglie di Carlo, Camilla, ha dichiarato di doversi fermare da alcune attività per un problema di salute. La notizia, che la duchessa di Cornovaglia ha dato di persona, ha lasciato gli inglesi a boc ...

Imprenditore muore dopo l’intervento, undici medici indagati per omicidio colposo

La vittima è un ex imprenditore trasferito dall’ospedale Versilia a Cisanello dopo la diagnosi sulla presenza di una massa tumorale nell’intestino PISA. Un’inchiesta per omicidio colposo in cui sono i ...

La moglie di Carlo, Camilla, ha dichiarato di doversi fermare da alcune attività per un problema di salute. La notizia, che la duchessa di Cornovaglia ha dato di persona, ha lasciato gli inglesi a boc ...La vittima è un ex imprenditore trasferito dall’ospedale Versilia a Cisanello dopo la diagnosi sulla presenza di una massa tumorale nell’intestino PISA. Un’inchiesta per omicidio colposo in cui sono i ...