W il partito degli ex premier (Di venerdì 10 luglio 2020) Se li mettessero tutti insieme in un’unica stanza probabilmente si ritroverebbero a vivere una scena non troppo diversa dalla mitica riunione condominiale messa in scena in “Fantozzi subisce ancora”, quando il ragioner Ugo si decise ad affrontare i suoi condomini, rigorosamente armati di mattarello, Leggi su ilfoglio

57Davide : RT @convivioblog: Il #PD che vota contro l'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari come #Enzo… - PiuPopolari : Si accapigliano pd e lega sulla memoria di Berlinguer? I primi sono il partito radicale di massa per eccellenza, il… - PiuPopolari : @GiuliaCortese1 Si accapigliano pd e lega sulla memoria di Berlinguer? I primi sono il partito radicale di massa pe… - wireditalia : Tutto è partito con degli scontri al confine con l'Himalaya, un territorio conteso dal 1962. - trohdude : RT @vlavivlava: Ora che Salvini ha definito il suo partito uno degli eredi del PCI di Berlinguer chissà come si sentiranno i leghisti - che… -

Ultime Notizie dalla rete : partito degli Prodi apre a Berlusconi: è il partito degli ex premier Il Foglio Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona (Giorgio Gaber)

10Ci sono uomini e donne che con le loro vite hanno rappresentato una speranza collettiva, disegnando sogni, convincendo gli altri a sognare e dirigendo quei sognatori verso un orizzonte comune. Ci so ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

10Ci sono uomini e donne che con le loro vite hanno rappresentato una speranza collettiva, disegnando sogni, convincendo gli altri a sognare e dirigendo quei sognatori verso un orizzonte comune. Ci so ...Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...