Temptation Island: si accende il falò di Alessandro e Sofia poi il colpo di scena (Di venerdì 10 luglio 2020) Seconda puntata di Temptation Island 2020 e già una richiesta di falò anticipato. Alessandro non ce l’ha fatta ad aspettare i 21 giorni canonici perché non è riuscito ad accettare alcune dichiarazioni fatte dalla sua Sofia nel villaggio delle fidanzate. Sono fidanzati da quattro anni e mezzo, ma hanno vissuto momenti turbolenti nella loro storia d’amore. Entrambi hanno spesso parlato di tradimenti e questa esperienza nel reality delle tentazioni avrebbe dovuto portarli a ritrovare la fiducia. Dopo il pinnettu, però, il 47enne non è riuscito a trattenere le lacrime e, furioso, ha deciso di concludere il suo percorso nel programma in anticipo. E Filippo Bisciglia ha comunicato al sua decisione a Sofia, che si è quindi ritrovata a dover scegliere ... Leggi su caffeinamagazine

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - cgxx178 : RT @greta_noelle: #TemptationIsland *Guardo Temptation Island* *Sclero per la gentilezza e la bellezza di Alessandro* *Entro su Instagram*… - BeatriceGiambi : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - ValentinaPrisc : RT @Im_ImErUb: Quando il giovedì sera i tuoi amici ti chiedono di uscire, ma c'è Temptation Island #TemptationIsland - tempoweb : #Valeria perde la testa e #Ciavy vuole il falò -