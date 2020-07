Roma, incontrato il possibile sostituto di Fonseca (Di venerdì 10 luglio 2020) Clamoroso Roma, possibile esonero per Paulo Fonseca a forte rischio dopo le ultime sconfitte pesanti in campionato. Per la panchina giallorossa ora spunta un nome sorprendente… Traballa la panchina di Paulo Fonseca alla Roma. E anche parecchio dopo i risultati deludenti in questa ripresa di campionato. Tant’è che Franco Baldini, uomo mercato della società giallorossa, … L'articolo Roma, incontrato il possibile sostituto di Fonseca proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Aisha Silvia Romano rompe il silenzio : “Sorpresa dai tanti italiani musulmani che ho incontrato” Aisha Silvia Romano rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il suo ritorno in Italia dal Kenya. rompe il silenzio e parla per la prima volta Aisha Silvia Romana, la volontaria lombarda rapita in Kenya, liberata e tornata in Italia con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma incontrato Roma, Baldini ha incontrato Spalletti Calciomercato.com Fondazione Migrantes: Roma, si conclude oggi il corso di formazione sulla pastorale migratoria

Con una riflessione sul tema “Cambia la pastorale migratoria dopo la pandemia Covid-19?”, affidata a don Bruno Baratto, direttore di Migrantes di Treviso, si è aperta, questa mattina, l’ultima giornat ...

Fase 3, Castaldi (M5s): Meloni bastian contraria a prescindere

Roma, 10 lug. (askanews) - "La Meloni si lamenta dell'ipotesi di proroga dello stato di emergenza, accusando il Governo di voler fare tutto come gli pare. Io direi che la segretaria di Fdi esprime con ...

