Professione Assassino su Rai 4 sabato 11 luglio in prima serata (Di venerdì 10 luglio 2020) Professione Assassino su Rai 4 il film con Jason Statham stasera sabato 11 luglio. Trama e trailer serata a forte tinte action su Rai 4 con Professione Assassino sabato 11 luglio alle 21:20 al canale 21 del digitale terrestre e già in streaming gratis su RaiPlay. Remake del film del 1972 con Charles Bronson questa versione del 2011 ha però un finale diverso, Mechanic: Resurrection è il sequel. Il film diretto da Simon West ha incassato 76 milioni di dollari in tutto il mondo e 511 mila euro in Italia. Professione Assassino la trama del film stasera su Rai 4 Arthur Bishop fa il meccanico ma in realtà è un Assassino scelto, un mercenario con un ... Leggi su dituttounpop

