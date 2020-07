Pistoia: 17 ordinanze di custodia cautelare per spaccio di droga, indagine dei Carabinieri (Di venerdì 10 luglio 2020) Le indagini dei Carabinieri di Pistoia, protrattesi per quasi un anno, hanno portato ad accertare oltre 6.000 cessioni di stupefacente per un giro d'affari di circa mezzo milione di euro Leggi su firenzepost

Oltre 30 provvedimenti non solo in Toscana ma in tutto il centro nord Italia. Nella rete dei carabinieri malviventi italo albanesi PISTOIA. Smantellata un’organizzazione italo-albanese responsabile de ...

PISTOIA – Eseguite 17 ordinanze di custodia cautelare, 7 misure cautelari con obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, che si vanno ad aggiungere agli 8 arresti già eseguiti in flag ...

