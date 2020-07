Panico in alcune città del Sudafrica per la preparazione di lunghe file di tombe (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Le autorità del Sudafrica hanno cercato di placare i timori per i decessi da coronavirus dopo che i funzionari sanitari della provincia più popolata del Paese hanno dichiarato di essere pronti a seppellire più di un milione di persone. Nei giorni scorsi gli escavatori sono entrati in azione per scavare lunghe file di tombe nei cimiteri di Gauteng, la provincia che comprende le città di Johannesburg e la capitale Pretoria, per possibili sepolture di massa. Dopo aver effettuato ispezioni nei siti di sepoltura di Pretoria, il capo della Sanità provinciale, Bandile Masuku, ha dichiarato mercoledì che Gauteng sta preparando oltre 1,5 milioni di tombe. "Tutti i nostri comuni hanno messo su capacità e acquisito ... Leggi su agi

Paura a Teheran: esplosioni nella notte, ma nessuna spiegazione ufficiale

Alcune esplosioni sono state udite nella notte a Teheran, gettando nel panico i residenti. Nessuna spiegazione ufficiale, ma testimoni hanno riferito di un forte boato, seguito dal rumore delle sirene ...

