Napoli Femminile, ufficiale: Federica Di Criscio è azzurra (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La notizia era nota da giorni ma ad ufficializzarla del tutto è direttamente il Napoli Femminile, con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali: Federica Di Criscio è azzurra. L’ex Roma, Verona e Brescia è il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato per il club partenopeo. “Federica Di Criscio, 27 anni, difensore centrale proveniente dalla A.S. Roma, è il primo innesto del Napoli Femminile per la stagione 2020-2021 che vedrà le azzurre disputare il campionato di Serie A. L’azzurro, quello della Nazionale, la Di Criscio, abruzzese di Lanciano, lo ha vestito per ben 25 volte. Nel ... Leggi su anteprima24

