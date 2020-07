La Ciarambino su Berlusconi: “Dinosauro col fondotinta”. La Azzolina non si indigna? (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il ministro della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, si arrabbia con il sito Dagospia, per aver ripreso un servizio di “Diva e donna” con il titolo “Chiappone impiegatizio”. La Azzolina la butta sul sessismo: “Ma stiamo scherzando? Quando mai”, dice la ministra a Tpi, “avete visto il titolo di questo tipo sul corpo di un uomo? Quando mai avete visto discettare, faccio una ipotesi, sul ‘culone’ di un ministro? Ho l’impressione che dovrà passare molto tempo”, aggiunge la Azzolina, “prima che i corpi degli uomini siamo trattati nelle stesso modo dei nostri”. Ora, non sta a noi difendere Dagospia, che non ha bisogno del nostro sostegno, visto che tutti sanno perfettamente che il ... Leggi su anteprima24

Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania per i 5 stelle, dà il via alla propria campagna elettorale ("la tua scelta che Vale" il claim) riunendo gli attivisti del movimento ...

NAPOLI – “Il primo obiettivo è superare il 17% di 5 anni fa, puntiamo al miglior risultato possibile”: lo ha detto Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza Regione Campania del Movimento 5 Stelle ...

