Kill Bill 3: Vivica A. Fox chiede a Quentin Tarantino di scritturare Zendaya nel film (Di venerdì 10 luglio 2020) Vivica A. Fox ha condiviso la sua idea per realizzare Kill Bill 3: far scritturare Zendaya per il sequel del cult di Quentin Tarantino. La possibilità che venga realizzato Kill Bill Vol. 3 da tempo entusiasma i fan e Vivica A. Fox ha avuto un'idea per accelerare il progetto: ingaggiare Zendaya come figlia di Vernita Green. L'attrice ha infatti svelato a NME la sua proposta per convincere Quentin Tarantino e i produttori a realizzare il possibile sequel. Da tempo Vivica A. Fox spera nella realizzazione di Kill Bill: Vol. 3 e il regista, in più occasioni, ha accennato alla possibilità che la ... Leggi su movieplayer

Vivica A. Fox ha condiviso la sua idea per realizzare Kill Bill 3: far scritturare Zendaya per il sequel del cult di Quentin Tarantino. La possibilità che venga realizzato Kill Bill Vol. 3 da tempo en ...

Kill Bill Vol. 3 con Zendaya come figlia di Vernita Green? Il sogno di Vivica A.Fox

Vivica A Fox crede molto in Kill Bill 3, e del resto non c'è da sorprendersi, visto che se Beatrix Kiddo ha trovato la sua vendetta, la partita resta aperta per la figlia di Vernita Green, alias Testa ...

