Johnny Depp: "Amber Heard ha defecato nel nostro letto" (Di venerdì 10 luglio 2020) Johnny Depp torna a parlare di uno degli episodi più inquietanti del suo matrimonio con Amber Heard: l'attrice avrebbe sporcato il letto di feci per fargli uno scherzo. Una relazione scatologica: Johnny Depp torna a parlare di uno degli episodi più imbarazzanti e inquietanti del suo matrimonio con l'ex moglie Amber Heard. Il divo accusa l'attrice di aver defecato nel loro letto, o di aver sporcato le lenzuola con feci di cane. Si era già parlato due anni fa di questo episodio e stavolta è Johnny Depp a rievocarlo in un'aula di tribunale, che da settimane è scenario di uno dei divorzi più velenosi di tutti i tempi. "La mattina ... Leggi su movieplayer

Johnny Depp | Orrore nel divorzio dalla Heard : dita tagliate e cocaina Johnny Depp e Amber Heard sanno mettendo in scena uno dei peggiori divorzi del secolo: nelle ultime notizie spunta un dito tagliato di netto durante una lite coniugale e una colazione a base di strisce di coca. Le udienze per il divorzio tra Johnny ...

e Amber sanno mettendo in scena uno dei peggiori divorzi del secolo: nelle ultime notizie spunta un dito tagliato di netto durante una lite coniugale e una colazione a base di strisce di coca. Le udienze per il tra ... Johnny Depp : l’attore ammette di aver colpito ‘accidentalmente’ la testa di Amber Heard durante una lite Johnny Depp ha confessato di aver “accidentalmente” colpito alla testa Amber Heard mentre “si agitava selvaggiamente” contro di lui. Si dice che la coppia sia stata pizzicata durante una lite accesa nell’attico di Los ...

ha confessato di “accidentalmente” alla mentre “si agitava selvaggiamente” contro di lui. Si dice che la coppia sia stata pizzicata una accesa nell’attico di Los ... Sangue - droghe e degrado : Johnny Depp e Amber Heard - scene da un divorzio da incubo Johnny Depp e Amber Heard, le foto in tribunaleJohnny Depp e Amber Heard, le foto in tribunaleJohnny Depp e Amber Heard, le foto in tribunaleJohnny Depp e Amber Heard, le foto in tribunaleJohnny Depp e Amber Heard, le foto in tribunaleJohnny Depp e ...

