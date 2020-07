Inzaghi: «Tre rigori contro, ma non sia un alibi» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Queste le sue parole. «Siamo tornati con delle problematiche che ci hanno condizionato, purtroppo non ho potuto ruotare i giocatori e aiutare la squadra nei momenti difficili. Cinque o sei defezioni che ci hanno condizionato ma partita di Lecce comunque doveva essere fatta in modo diverso, eravamo abbastanza in controllo della partita, una squadra come la nostra non può concedere un gol come il 2-1. Poi capita che ti salvino un gol sulla linea, che il portiere avversario faccia una parata di faccia senza accorgersene. Dobbiamo far tornare ... Leggi su calcionews24

