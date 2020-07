Inter-Getafe e Roma-Siviglia: decise sedi, date e orari, ottavi di finale Europa League (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ arrivata anche l’ufficialità: Inter-Getafe e Roma-Siviglia, ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020, si giocheranno in Germania in gara unica tra il 5 e il 6 agosto. I nerazzurri affronteranno la squadra spagnola il 5 agosto alle ore 21:00 a Gelsenkirchen mentre il giorno dopo, la Roma di Paulo Fonseca, affronta il Siviglia di Suso e Monchi con fischio d’inizio fissato per le ore 18:55 in quel di Duisburg. Leggi su sportface

