In Taxi con 50 kg di hashish, tre arresti a Torino (Di venerdì 10 luglio 2020) Torino (ITALPRESS) – Pensavano di viaggiavare in Taxi per eludere più facilmente i controlli e ritenendo così di poter trasportare indisturbati un grosso quantitativo di stupefacente. I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Torino nel cuore della movida cittadina hanno interrotto i piani di tre corrieri che sono stati scoperti ed arrestati. E' accaduto la scorsa notte, in pieno centro cittadino, dove una pattuglia di militari in transito nella zona si è insospettita vedendo trascinare a fatica un trolley da una giovane coppia appena scesa da un Taxi. I Carabinieri si sono fermati ad osservare i due che si sono avvicinati all'ingresso di un noto residence dove li aspettava il terzo complice, sceso a dare una mano al trasporto della valigia insolitamente pesante. A quel punto, con ... Leggi su liberoquotidiano

