I martedì dei milanesi che accendono sui Navigli un lumino per i morti di Covid (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Sulla Darsena, un pezzo dei Navigli con una movida ancora titubante dopo le prime euforie del ritorno alla libertà, un gruppo di persone, che si raccoglie attorno al ‘Comitato per la giustizia per tutti i nostri morti', accende dei lumini da tre martedì. “Alcuni di noi hanno perso familiari per il coronavirus, io una zia, altri nessuno – spiega Massimo – tutti noi abbiamo negli occhi l'immagine dei morti nei sacchi neri”. Quelle luci servono, nelle loro intenzioni, a scacciare il buio e l'umiliazione dei corpi al loro ultimo passaggio sulla terra. L'appello attraverso la pagina Facebook, motore di questo e altri più noti comitati, è rivolto a “tutti i cittadini milanesi che abbiano a cuore la sanità pubblica e vogliano ... Leggi su agi

