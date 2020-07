I Benetton non vanno via (Di venerdì 10 luglio 2020) L’immagine che raffigura l’ultima mossa è quella delle riunioni dei due consigli di amministrazione. Entrambi nello stesso giorno, entrambi lunghissimi. Quello di Autostrade per l’Italia e quello della casa madre Atlantia. È nel combinato disposto delle decisioni maturate ai due tavoli che prende forma il tentativo di provare a raggiungere un accordo in extremis con il Governo e evitare così lo scenario della revoca, della cacciata. Mossa doppia. Due lettere. In una Autostrade presenterà al Governo una nuova offerta su soldi, tariffe e manutenzioni, migliorativa rispetto a quella che nelle ultime ore Giuseppe Conte ha bollato come “non accettabile”. La seconda missiva partirà da Atlantia: dentro ci sarà scritto che i Benetton sono disposti a perdere il controllo di Autostrade. Ma non ad ... Leggi su huffingtonpost

