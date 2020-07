Giappone, frenano ancora i prezzi alla produzione a giugno (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – frenano ancora i prezzi alla produzione in Giappone a giugno. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un decremento dell’1,6% su base annua, rispetto al -2,8% del mese precedente. Su base mensile, i prezzi all’industria hanno registrato un incremento dello 0,6%, dopo il -0,5% del mese precedente. I prezzi import hanno segnato un aumento dello 0,9% su base mensile ed un calo del 15,6% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dello 0,7% su mese e scesi del 15,6% su anno. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Giappone frenano

Il Messaggero

(Teleborsa) - Frenano ancora i prezzi alla produzione in Giappone a giugno. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un decremento dell'1,6% su base annua, rispetto al -2,8% del ...Tokyo, 10 lug 06:39 - (Agenzia Nova) - Il governo del Giappone ha presentato alla fine di giugno la bozza di una nuova strategia di crescita per l’economia colpita dalla pandemia di coronavirus, che h ...