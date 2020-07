Giancarlo Magalli risponde ad Adriana Volpe e a Marcello Cirillo (Di venerdì 10 luglio 2020) “Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta: non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi”. Adriana Così Adriana Volpe, durante la puntata di Ogni Mattina su TV8, ha replicato all’ultima provocazione di Giancarlo Magalli, che aveva pubblicato su Facebook lo share del nuovo programma dell’ex collega (“0,9%”) con tanto di faccina che invita a fare silenzio. “Chi deve capire capisce”, erano state le sue parole. A sostenere la conduttrice ex Grande Fratello Vip, Marcello Cirillo, altro ex volto de I Fatti Vostri: “Siamo stati in silenzio cara Adriana per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara, siamo stati in silenzio anche quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

