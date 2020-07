Geert Wilders: "Non un centesimo all'Italia" (Di venerdì 10 luglio 2020) “Non un centesimo all’Italia”: è il cartello con cui si è presentato il parlamentare d’opposizione olandese, Geert Wilders, leader del Partito per la libertà, davanti al Palazzo Binnenhof, dove il premier Mark Rutte incontrerà il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.“Abbiamo anche noi bisogno di quei soldi, non solo l’Italia, e quindi non gli daremo nemmeno un euro. Sono qui per dare messaggio a Conte”. Leggi su huffingtonpost

La protesta del politico olandese con un cartello davanti al Palazzo Binnenhof, dove il premier Rutte incontrerà il presidente del Consiglio Conte “Non un centesimo all’Italia”: è il cartello con cui ...

