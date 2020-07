Ex Moi, Appendino: “Ci abbiamo creduto e ce l’abbiamo fatta” (Di venerdì 10 luglio 2020) La sindaca di Torino Chiara Appendino parla del progetto di riqualificazione dell’ex Moi. Oggi infatti c’è stata la cessione delle 7 palazzine dell’ex villaggio olimpico al Fondo Abitare Sostenibile Piemonte per la realizzazione del progetto di housing sociale.“Per molti era una scommessa persa: noi ci abbiamo creduto e, tutti insieme, ce l’abbiamo fatta. Ora andiamo avanti per rendere ancora migliore questo modello”, dice la sindaca, che ricorda in post tutte le tappe della vicenda Ex Moi, dal 30 marzo 2013, quando, “a seguito all’emergenza Nord Africa due abitazioni delle palazzine ex-MOI (ex Villaggio Olimpico) vennero occupate abusivamente da 150 persone”.Ben presto l’ex Moi diventerà “la più grande occupazione abusiva ... Leggi su nuovasocieta

c_appendino : #RT @TorinoClick: Con la cessione delle 7 palazzine del MOI al Fondo Abitare Sostenibile Piemonte, l’ex Villaggio O… - nuovasocieta : Ex Moi, Appendino: “Ci abbiamo creduto e ce l’abbiamo fatta” - c_appendino : #RT @TorinoClick: Con la cessione delle 7 palazzine del MOI al Fondo Abitare Sostenibile Piemonte, l’ex Villaggio O… -

Ultime Notizie dalla rete : Moi Appendino Ex Moi, Appendino: “Ci abbiamo creduto e ce l’abbiamo fatta” Nuova Società Nuova vita per le palazzine del MOI a Torino

Si è perfezionata la cessione delle 7 palazzine del MOI, l’ex Villaggio Olimpico di Borgo Filadelfia, dal Fondo Città di Torino, gestito da Prelios SGR, al Fondo Abitare Sostenibile Piemonte (FASP), g ...

Le palazzine dell'ex Villaggio Olimpico cambiano padrone: ospiteranno 400 posti letto temporanei

Le sette palazzine dell’ex Villaggio Olimpico di borgo Filadelfia, dopo la liberazione definitiva dalla lunga occupazione avvenuta a luglio 2019, saranno completamente ristrutturate e diventeranno un ...

Si è perfezionata la cessione delle 7 palazzine del MOI, l’ex Villaggio Olimpico di Borgo Filadelfia, dal Fondo Città di Torino, gestito da Prelios SGR, al Fondo Abitare Sostenibile Piemonte (FASP), g ...Le sette palazzine dell’ex Villaggio Olimpico di borgo Filadelfia, dopo la liberazione definitiva dalla lunga occupazione avvenuta a luglio 2019, saranno completamente ristrutturate e diventeranno un ...