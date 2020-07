Dl Sicurezza, ammiraglio De Felice: “Consulta sbaglia sui clandestini. Studiate Diritto marittimo” (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – La sentenza della Consulta non può essere applicata al caso dei clandestini a bordo delle navi Ong straniere. Ne è convinto l’ammiraglio Nicola De Felice, che contesta la decisione della Corte costituzionale di bocciare il divieto di iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo. Sentenza che – lo ricordiamo – toghe rosse, coop, Arci e tutta la filiera del business dell’accoglienza hanno salutato come il primo passo verso la cancellazione dei decreti Sicurezza da parte del governo giallofucsia. “Sulle navi Ong straniere vigono le leggi dello Stato di bandiera” “In attesa di conoscere le motivazioni giustificative non ancora rese note, la pronuncia della Corte costituzionale è contraria alla disposizione del dl ... Leggi su ilprimatonazionale

Chiara58015306 : RT @NicolaDeFelice1: Dl Sicurezza, ammiraglio De Felice: “Consulta sbaglia sui clandestini. Studiate Diritto marittimo” - paolaokaasan : RT @IlPrimatoN: L'ammiraglio De Felice spiega perché la Consulta sbaglia nel bocciare il divieto di iscrizione all'anagrafe per i clandesti… - LucaBurnout : RT @NicolaDeFelice1: Dl Sicurezza, ammiraglio De Felice: “Consulta sbaglia sui clandestini. Studiate Diritto marittimo” - faquirite : RT @IlPrimatoN: L'ammiraglio De Felice spiega perché la Consulta sbaglia nel bocciare il divieto di iscrizione all'anagrafe per i clandesti… - fuoridallaue : RT @IlPrimatoN: L'ammiraglio De Felice spiega perché la Consulta sbaglia nel bocciare il divieto di iscrizione all'anagrafe per i clandesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza ammiraglio Dl Sicurezza, ammiraglio De Felice: “Consulta sbaglia sui clandestini. Studiate Diritto marittimo” Il Primato Nazionale Regno Unito, la Royal Navy intercetta quattro navi russe nella Manica e nel Mar del Nord

La Royal Navy ha intercettato e seguito quattro navi russe presenti nella Manica e nel Mare del Nord dopo che la task force era tornata dal pattugliamento del Mediterraneo. HMS Tyne e Severn hanno seg ...

Aliscafi, è caos mascherine: agenti in borghese a bordo

La grande ressa. Aliscafi e traghetti nel mirino di quanti sono giustamente preoccupati del mancato rispetto delle procedure e, soprattutto, dell’utilizzo dei sistemi di protezione individuali, gel, m ...

La Royal Navy ha intercettato e seguito quattro navi russe presenti nella Manica e nel Mare del Nord dopo che la task force era tornata dal pattugliamento del Mediterraneo. HMS Tyne e Severn hanno seg ...La grande ressa. Aliscafi e traghetti nel mirino di quanti sono giustamente preoccupati del mancato rispetto delle procedure e, soprattutto, dell’utilizzo dei sistemi di protezione individuali, gel, m ...