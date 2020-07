Cerimonia del water cannon a Trapani Birgi per il primo volo di AlbaStar (Di venerdì 10 luglio 2020) L’aeroporto Vincenzo Florio ha riservato la Cerimonia del water cannon al primo volo di linea della compagnia aerea AlbaStar atterrato a Trapani Birgida Milano Malpensa. Airgest, la società di gestione dello scalo, con il suo presidente Salvatore Ombra e con il suo direttore Michele Bufo, ha voluto salutare così l’avvio della collaborazione con la società italo spagnola. «Una grande soddisfazione – ha commentato Ombra – figlia... L'articolo Cerimonia del water cannon a Trapani Birgi per il primo volo di AlbaStar ... Leggi su tvio

Mose - Conte alla cerimonia di innalzamento delle paratoie : la diretta Giuseppe Conte è a Venezia per la cerimonia di innalzamento delle paratorie. La diretta . L'articolo Mose , Conte alla cerimonia di innalzamento delle paratoie : la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giuseppe è a Venezia per la di paratorie. La . L'articolo , di : la proviene da Il Fatto Quotidiano. Premio Strega 2020 - dove seguire la diretta della cerimonia e scoprire il vincitore Premio Strega 2020 , dove seguire la diretta della cerimonia e scoprire il vincitore Questa sera, giovedì 2 luglio 2020 , verrà trasmessa in diretta la cerimonia del Premio Strega dove si eleggerà il vincitore della 74esima ...

, la e il Questa sera, giovedì 2 luglio , verrà trasmessa in la del si eleggerà il 74esima ... Lombardia : martedì 7 luglio cerimonia per i 50 anni della Regione Milano, 2 lug. (Adnkronos) – Martedì 7 luglio si festeggerà il 50esimo anniversario della nascita di Regione Lombardia con una cerimonia a Palazzo Pirelli dove sarà presente anche il governatore Attilio Fontana oltre ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene alla cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose. ?? In diretta da V… - ItalytoHolySee : Prima Edizione del #PremioAmbasciatori presso la #SantaSede ??: si é svolta oggi nel giardino e chiostro di… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è intervenuto a Venezia alla cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose e suc… - tvio2 : Cerimonia del water cannon a Trapani Birgi per il primo volo di AlbaStar - alscompa : RT @PPBaretta: #MOSE: BENE IL TEST ? Oggi ero alla cerimonia per il test del #Mose. E sono molto felice della buona riuscita! Ora necess… -