Cassinate, trovata in possesso di un coltello a serramanico di 21 cm: denunciata 25enne (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella mattinata di oggi, a San Giorgio A Liri, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, ha denunciato una 25enne residente nella provincia di Cagliari, ma di fatto domiciliata a Cassino, nubile, incensurata, poiché resasi responsabile del reato di “porto illegale di armi o strumenti atti ad offendere”. La donna, controllata dai militari mentre era bordo di un’autovettura, in compagnia di un 35enne residente a Cassino, (gravato da vicende penali in materia di stupefacenti) ed un 51enne residente a Piedimonte San Germano (gravato da vicende penali per reati contro la persona), in seguito ad una perquisizione personale è stata trovata in possesso di un coltello artigianale a serramanico della lunghezza complessiva di 21 cm, sottoposto a sequestro. Inoltre, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

