Cagliari-Lecce (12 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo il gol di Caicedo sembrava un’altra serata difficile per il Lecce, che invece approfittando del periodo opaco della Lazio ha prima pareggiato con Babacar, poi sbagliato un rigore con Mancosu, quindi trovato il gol della vittoria di Lucioni e sigillato il risultato con le parate di Gabriel. Tre punti fondamentali per continuare a credere … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

