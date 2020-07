Autostrade, indagato per attentato alla sicurezza e frode nelle forniture l’ad Tomasi. L’ingegnere: «Già tutto chiarito» (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel fascicolo della procura di Genova è comparso il nome dell’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi). Nulla a che fare con il crollo del Ponte Morandi – anche se il filone principale dell’inchiesta è quello riguardante la caduta del viadotto -, e non c’entra nemmeno il ruolo di amministratore delegato che ricopre oggi. Roberto Tomasi è indagato per l’attività svolta nel periodo in cui era responsabile della progettazione e dell’installazione dei pannelli sulla rete autostradale. attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture le ipotesi di reato a suo carico: Tomasi – scrive Repubblica -, aveva ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade indagato Autostrade, indagato l'ad Tomasi L'HuffPost Autostrade, inchiesta sulle barriere antirumore: indagato il nuovo a.d. di Aspi | La replica: "Non aveva responsabilità sulle barriere"

L'attuale amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, è stato iscritto a dicembre nel registro degli indagati dalla magistratura genovese nell’inchiesta sulle barriere ...

Caos autostrade Liguria, partono le indagini

[Rassegna stampa] La situazione di disagio che gli automobilisti liguri stanno affrontando sulla rete autostradale della propria regione non accenna a migliorare. Anzi, potrebbe presto peggiorare: ai ...

