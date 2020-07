Auditorium Reloaded, la stagione estiva nella cavea dell’Auditorium (Di venerdì 10 luglio 2020) Auditorium Reloaded, la stagione estiva nella cavea dell’Auditorium, prosegue domenica 12 luglio con il rock del gruppo milanese Le Vibrazioni che ha scelto lo spazio disegnato da Renzo Piano per la prima data del nuovo Summer tour. Il 14 luglio appuntamento con il gruppo itinerante folk romano de l’Orchestraccia, mentre il 15 torna al Parco della Musica Nicola Piovani con La musica e’ pericolosa, un racconto musicale immaginario ispirato al lavoro di artisti come Fellini e De Andre’, con cui il Maestro ha collaborato. Sabato 18 il blues si mescola al pop nell’atteso concerto di Alex Britti. Il giorno dopo sara’ il jazz di Stefano Bollani a risuonare in cavea con la prima assoluta di Piano Variations on Jesus Christ ... Leggi su romadailynews

L’Orchestraccia torna in concerto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il 14 luglio, alle ore 21.00, nell’ambito di Auditorium Reloaded. La band romana è nata dall'idea e dalla voglia di att ...

Il contesto è quello di Auditorium Reloaded, una delle prime stagioni di concerti e spettacoli in Italia a riprendere nel pieno rispetto delle attuali disposizioni vigenti anticovid. Un forte segnale ...

