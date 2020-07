“Abbracciame”: la maglia solidale di Lapo Elkann per i napoletani (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Solidarietà e beneficenza. Sono queste le due parole chiave alla base di un progetto firmato da Lapo Elkann e la storica sartoria napoletana Isaia. È stata ideata una t-shirt con la scritta “Abbracciame” ispirata alla canzone di Andrea Sannino diventata l’inno dei napoletani durante la quarantena. La maglia può essere acquistata al costo di 99 euro e i proventi andranno in beneficenza alle famiglie più povere del Quartiere Sanità e di Scampia e ai ragazzi vittime di tossicodipendenza. Le magliette disponibili saranno 1977, per un ricavo totale di oltre 195mila euro, un numero tutt’altro che casuale. Infatti riprende la data di nascita di Elkann. Un’iniziativa che si configura come un ulteriore ... Leggi su anteprima24

