Wanda Nara in top viola fa impazzire i follower | “I colori dell’estate” – FOTO

Wanda Nara si gode la sua prima estate parigina, facendo impazzire i follower a suon di FOTO. Anche oggi li ha deliziati con una FOTO in top viola Siamo nel pieno dell'estate, tempo di mare e tempo di FOTO in costume. Per la coppia più discussa del calcio odierno, Mauro Icardi e Wanda Nara, si tratta della prima estate in quel di Parigi. L'anno scorso infatti l'ex attaccante nerazzurro approdò al Paris Saint Germain al gong del calciomercato del 2 settembre, e neanche il tempo di ambientarsi ed era già in campo con la nuova maglia. Mentre Mauro si prepara per la Champions League con la sua squadra, la moglie Wanda si gode l'estate, e si tiene anche in ...

Wanda Nara si gode la sua prima estate parigina, facendo impazzire i follower a suon di foto. Anche oggi li ha deliziati con una foto in top viola Siamo nel pieno dell’estate, tempo di mare e tempo di ...

Wanda Nara, parla Pampita: "La casa di Parigi è divina. Siamo stati a Ibiza, ma..."

Carolina Ardohain, Pampita, nota conduttrice argentina ha commentato il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Ecco quanto riportato da El Trece: “Nuova casa di Parigi? Oh, la casa è divina. Mi piace ...

