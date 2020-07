Vincenzo Spadafora fa gli auguri a Panatta: “70 anni fa nasceva una leggenda” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Tanti auguri grande campione! 70 anni fa nasceva una leggenda dello sport: Adriano Panatta. Entrato nel cuore di tanti italiani che ha fatto appassionare al tennis. Con il suo quarto posto e’ il tennista azzurro che può vantare la miglior classifica ATP, raggiunto in quel magico 1976 in cui vinse Roland Garros ed Internazionali d’Italia ed insieme alla nazionale conquistò la nostra prima ed unica Coppa Davis”. Queste le parole del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che augura buon compleanno con un post su Facebook ad Adriano Panatta. “Quella finale in Cile passo’ alla storia anche per un altro motivo – si legge -: il doppio italiano, nella gara della vittoria, indosso’ ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Spadafora fa gli auguri a #Panatta su Facebook - frances18008072 : RT @LegaBasketA: Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: 'Imminente Provvedimento di scostamento del bilancio da parte del Governo per… - ChrisBiagio : RT Superbasket_it: Vincenzo Spadafora: “In questa fase non ci sono le risorse per il credito di imposta” - PeterPenna : RT @LegaBasketA: Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: 'Imminente Provvedimento di scostamento del bilancio da parte del Governo per… - Superbasket_it : Vincenzo Spadafora: “In questa fase non ci sono le risorse per il credito di imposta” -