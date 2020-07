Verona Inter 1-2 LIVE: Candreva raddoppia (Di giovedì 9 luglio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Inter si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Inter 1-2 MOVIOLA 55′ GOL Candreva – Gagliardini porta palla e serve Candreva che mette il cross in mezzo ma trova la deviazione vincente di Dimarco che sorprende Silvestri 48′ GOL Inter – Lukaku si gira in un fazzoletto e centra il palo, la palla finisce sui piedi di Candreva che da due passi realizza il pareggio 47′ Tiro pericoloso di ... Leggi su calcionews24

