‘Uomini e Donne’, Giovanna Abate ha baciato un ragazzo in discoteca (e lui conferma): l’indiscrezione choc di Deianira Marzano (Di giovedì 9 luglio 2020) Tutto tace sulle sorti della relazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. I due ex protagonisti del Trono Classico, dopo aver litigato tanto nel corso del dating show di Canale 5, hanno comunque deciso di dare una possibilità al loro amore ma, anche se nei primi momenti insieme lontano dalle telecamere sembrano in perfetta sintonia, l’idillio d’amore è durato ben poco. Nessuno dei due però ha ancora rivelato che cosa li abbia portati ad allontanarsi e che cosa sia davvero successo tra loro. Quello che è certo è che l’ex tronista e il suo ex corteggiatore appaiono ogni giorno più lontani e c’è anche chi è pronto a scommettere che abbiano già voltato pagina. L’influencer Deianira Marzano ha, infatti, rivelato di aver ricevuto una ... Leggi su isaechia

