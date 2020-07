Supplenze, Gissi (Cisl) Approva Uso Laureandi (Di giovedì 9 luglio 2020) “Affidare ai Laureandi in scienze della formazione primaria, in caso di esaurimento delle normali graduatorie, attività di supplenza nella scuola primaria e dell’infanzia è una scelta che già oggi viene molto spesso praticata“. Esordisce così Maddalena Gissi, segretaria nazionale della Cisl Scuola. Gissi continua: “Fatichiamo a comprendere le ragioni contrarie, espresse fra l’altro da esponenti del mondo accademico, forse preoccupati del fatto che in questo modo si consenta di insegnare a chi non ha ancora il titolo per farlo”. “Nessuno mette in discussione il principio per cui solo il possesso del prescritto titolo di studio può consentire l’accesso stabile all’insegnamento: ma nel caso in questione si gestisce una ... Leggi su youreduaction

Così Maddalena Gissi, segretaria nazionale della Cisl Scuola. “In fondo è quanto oggi avviene con le cosiddette MAD, e non c’è alcun dubbio che utilizzare per le supplenze elenchi regolarmente ...

LA SCUOLA

