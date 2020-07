Servizio Civile: bando per 276 operatori in Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Le domande di partecipazione devono essere presentate entro, e non oltre, le ore 14.00 del 10 agosto 2020. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha attivato un bando per la selezione di 276 operatori volontari da impegnare nel 2020 in 11 progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia, che saranno così suddivisi: 234 operatori volontari saranno impegnati in 5 progetti presentati dall’ente F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia); 16 operatori saranno impegnati in tre progetti presentati dall’ente l’Università degli studi di Pavia; 20 operatori saranno impegnati in un progetto ... Leggi su ildenaro

