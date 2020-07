Sanità, il Parlamento Ue chiede un ruolo più forte per l’Europa (Di giovedì 9 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – In un dibattito sulla strategia UE per la sanità pubblica, gli eurodeputati hanno affermato che il COVID-19 dimostra come l’UE abbia bisogno “di più strumenti per affrontare le emergenze sanitarie”.Una risoluzione sulla strategia dell’UE per la salute pubblica dopo il COVID-19 sarà messa ai voti venerdì pomeriggio, i risultati saranno resi noti alle 18.Nel dibattito in plenaria con la commissaria per la Salute Stella Kyriakides e il Consiglio, i deputati hanno sottolineato la necessità di trarre le giuste lezioni dalla pandemia. Molti hanno sostenuto la necessità di dare all’UE un ruolo molto più forte nel settore della salute.Pur sottolineando che l’attuale pandemia è ancora lontana dall’essere superata, i deputati ... Leggi su ildenaro

