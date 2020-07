Roma, ‘Sono un vigile del fuoco’: e si fa consegnare 40 euro per il taxi, ma è una truffa (Di giovedì 9 luglio 2020) Ieri sera, su segnalazione di un cittadino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero, un italiano di 40 anni, con precedenti, con l’accusa di truffa aggravata, continuata, e possesso di segni identificativi contraffatti. I fatti L’uomo, in via di Torrevecchia, qualificandosi come un appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco e mostrando anche una placca metallica, è riuscito a raggirare e a farsi consegnare la somma contante di 40 euro, da un giovane Romano. Al ragazzo avrebbe detto, per giustificarsi, che i soldi gli servivano per pagare un taxi per raggiungere una struttura ospedaliera. Il giovane ha poi capito che era stato raggirato ed ha contattato il 112, riferendo dell’accaduto, così poco dopo i militari hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

