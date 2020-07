Piqué continua la sua lotta con gli arbitri: applausi ironici e commenti alle espulsioni in Barcellona-Espanyol (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa stagione de La Liga verrà ricordata non solo per lo stop forzato a causa del coronavirus ma anche per le tante, tantissime polemiche legate alla direzione arbitrale e all'uso della Var. La lotta per il titolo di campione di Spagna vede protagonista Barcellona e Real Madrid. Proprio nell'ultima gara disputata dai blaugrana, ancora una volta è stato Gerard Piqué ad essere, in qualche modo, sotto la lente di ingrandimento.Piqué: ironia e applauso nelle due espulsionicaption id="attachment 988997" align="alignnone" width="744" Barcellona Ansu Fati (getty images)/captionUn'espulsione per parte del derby tra Barcellona ed Espanyol, ma sempre una nota polemica da parte di Piqué. Potenzialmente arrivato al suo ultimo derby, vista anche l'artimetica ... Leggi su itasportpress

