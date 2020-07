Pechino apre a Washington, ma per ora non c’è dialogo (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha lanciato oggi un appello alla riconciliazione con gli Stati uniti, dopo mesi di confronto aspro. Ma, nelle stesse ore, il suo omologo americano - il segretario di Stato Mike Pompeo - ha voluto ricordare la cosiddetta "Repressione 709", cioè l'ondata di arresti avvenuta in Cina il 9 luglio 2015, denunciando la situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare. "Quello che è allarmante è che la relazione sino-statunitense è una delle più importanti relazioni nel mondo, ma si trova ad affrontare le sfide più serie da quando i rapporti diplomatici sono stati stabiliti", ha affermato Wang in un discorso a Pechino. Usa e Cina hanno stabilito i loro rapporti diplomatici nel 1979. "Le politiche dela Cina nei confronti degli Stati uniti non sono cambiate e noi ancora vogliamo ... Leggi su ilfogliettone

BeFreeCoop : RT @StampaCnr: ??#9luglio, ore 10.30, in diretta dalla sede dell’@Agenzia_Dire la presentazione del Position paper: 'Il cambiamento che vogl… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Si apre un nuovo fronte nelle tensioni tra la Casa Bianca e il governo di Pechino. Secondo il capo dell'Fbi, la Cina rappresent… - giuliog : RT @Tg3web: Si apre un nuovo fronte nelle tensioni tra la Casa Bianca e il governo di Pechino. Secondo il capo dell'Fbi, la Cina rappresent… - Casa_donna_Pisa : RT @StampaCnr: ??#9luglio, ore 10.30, in diretta dalla sede dell’@Agenzia_Dire la presentazione del Position paper: 'Il cambiamento che vogl… - isafomcnr : RT @StampaCnr: ??#9luglio, ore 10.30, in diretta dalla sede dell’@Agenzia_Dire la presentazione del Position paper: 'Il cambiamento che vogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino apre Pechino apre a Washington, ma per ora non c'è dialogo askanews Sbaglia le misure per entrare nel parcheggio e distrugge la sua auto

Vuole guidare l'auto della sorella ma non ha la patente: lei gli dice di no e lui distrugge casa Ha devastato l'appartamento in cui viveva con la madre disabile e la sorella perché, pur non avendo la ...

Così Pechino prova a rifare il look agli Istituti Confucio

Dopo che molti Paesi occidentali hanno tagliato i ponti con gli Istituti Confucio, la Cina cambia nome all’ente che li regola. “Adeguamento dei termini, non della sostanza”, spiega il sinologo Scarpar ...

Vuole guidare l'auto della sorella ma non ha la patente: lei gli dice di no e lui distrugge casa Ha devastato l'appartamento in cui viveva con la madre disabile e la sorella perché, pur non avendo la ...Dopo che molti Paesi occidentali hanno tagliato i ponti con gli Istituti Confucio, la Cina cambia nome all’ente che li regola. “Adeguamento dei termini, non della sostanza”, spiega il sinologo Scarpar ...