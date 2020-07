Nicola Carraro gela studio di ‘Io e te’. Parla di Mara Venier e Pierluigi Diaco per una volta resta muto (Di giovedì 9 luglio 2020) Una puntata diversa quella andata in onda oggi di ‘Io e te’, Ospite di Pierluigi Diaco è stato Nicola Carraro. Il marito di Mara Venier si è lasciato andare a una serie di confessioni, di cui una particolare proprio sulla moglie. Pierluigi Diaco ha condotto su di lui un’intervista molto piacevole, durante la quale si è Parlato della sua carriera, dalle origini nella casa editrice del nonno alla carriera da produttore nel cinema, fino ad arrivare, inevitabilmente, alla relazione con la conduttrice più amata di casa Rai. Mara Venier, a un certo punto, è intervenuta in trasmissione telefonicamente, ancora bloccata a casa per l’infortunio alla ... Leggi su caffeinamagazine

Unf_Tweet : Nicola Carraro a Io e Te, è pazzo d’amore per Mara Venier (Foto)@provo2000 #ioete - Luna60Angela : #ioete Nicola Carraro della serie: Signori si nasce! - mariluchio : @RaiUno @pierluigidiaco È da lunedì che aspetto questo giorno per vedere Nicola Carraro - IsabellaBorzi : Bellissima intervista a Nicola Carraro @provo2000. Sentire raccontare un pezzo della storia del nostro Paese attrav… - infoitcultura : Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano l’anniversario di nozze: i video della serata -