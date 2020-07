Napoli: GdF sequestra un milione di accessori abusivi per sigarette (Di giovedì 9 luglio 2020) Guardia di Finanza di Napoli: maxi-sequestro di accessori per la produzione di sigarette (tra cui cartine e filtri) venduti senza autorizzazione. Il I Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di quattro distinti interventi, ha sequestrato circa 1 milione di accessori per la produzione in proprio di sigarette, pronti per essere messi in vendita senza l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli articoli, tra cui cartine e filtri, sono stati individuati presso diverse attività commerciali gestite da cittadini di origine cinese e pakistana nei quartieri di Napoli Mercato, San Pietro a Patierno e Pendino. Gli articoli sequestrati venivano venduti ad un prezzo concorrenziale ... Leggi su 2anews

