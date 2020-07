Miracoloso! Ex giocatore salva bambino lanciato dal balcone dalla mamma per sfuggire al fuoco (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha del miracoloso quanto accaduto in America. L'ex giocatore di football Phillip Blanks si è lanciato per prendere un bambino lasciato andare dalla madre dal terzo piano per salvargli la vita mentre la loro casa andava in fiamme (video ABC). Grande presa e bambino salvo. Miracoloso! Ex giocatore salva bambino lanciato dal balcone dalla mamma per sfuggire al fuoco ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

