Luporini e Ingrao, il concreto e il processo (Di giovedì 9 luglio 2020) Conservate a Pisa presso il Fondo archivistico della Scuola Normale Superiore, «Critica marxista» pubblica due lettere inedite di Cesare Luporini e Pietro Ingrao. La prima, di Luporini, datata 15 aprile 1991 da Firenze, a Ingrao: «cercherò di non affliggerti troppo con la lunghezza (in parte inevitabile) e di riuscire ad esprimermi per punti essenziali»; e la seconda di Ingrao, spedita da Roma il successivo 6 maggio: «come ti dissi ho atteso un po’ a risponderti, perché volevo riflettere sui punti … Continua L'articolo Luporini e Ingrao, il concreto e il processo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

