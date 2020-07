L'Inter prima rimonta poi si fa pareggiare dal Verona: ora è quarta (Di giovedì 9 luglio 2020) Altra delusione nerazzurra, ennesima notte di rimpianti. L'Inter va sotto dopo un primo tempo incolore subendo una rete lampo di Lozovic al 2', la ribalta nel secondo tempo in sei minuti con Candreva al 49' e un autogol di Di Marco al 55', sembra gestirla con facilità ma a cinque dal termine subisce il pareggio con Veloso all'88' che vanifica il doppio obiettivo della vigilia, quello di operare il controsiprasso sull'Atalanta e piazzarsi a -1 dalla Lazio. Ancora una volta è una squadra che si butta via, che si concede la solita pericolosa dose di rischio e sofferenza che finisce per pagare a caro prezzo. Il Verona si conferma squadra difficile da superare, ben organizzata, grande con le grandi e che tiene ancora a galla le sue ambizioni per un posto in Europa League. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Inter prima Inter: prima il secondo posto, poi l'Europa League. Ora Conte deve spingersi oltre Calciomercato.com L'Inter di Conte non sa più vincere, il Verona di Juric l'agguanta: 2-2

Ancora una volta, come era già accaduto con il Sassuolo, l’Inter si fa riprendere nel finale fallendo il ... ci sono ancora un bel po’ di cose da sistemare perché per tutto il primo tempo in attacco ...

Hellas Verona – Inter 2-2: Veloso ferma i nerazzurri nel finale

Il match Hellas Verona – Inter del 9 luglio in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 VERONA – Qu ...

